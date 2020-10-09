Президент Киргизии вводит в Бишкеке режим ЧП из-за массовых беспорядков

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков вводит на территории Бишкека чрезвычайное положение в связи с возникшими массовыми беспорядками после проведения парламентских выборов. Режим ЧП продлится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября.
Согласно указу, размещённому на сайте администрации президента, в столице Киргизии будет образована комендатура для обеспечения режима ЧП, а комендантом Бишкека назначен заместитель главы МВД Кыргызской Республики Алмазбек Орозалиев.
Помимо этого, на территории города будет действовать ряд временных ограничений и правил, среди которых:
- введение комендантского часа, а также особого режима въезда и выезда граждан;
- введение в столицу Киргизии войск для обеспечения правопорядка;
- запрет для отдельных граждан покидать своё жилище;
- запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе митингов, забастовок, шествий и пикетов;
- необходимость отправить граждан, которые не являются жителями Бишкека, за свой счёт к месту их постоянного пребывания или за пределы территории, на которой введён режим ЧП;
- введение особого правила пользования связью;
- проверка документов граждан в местах массовых скоплений людей.
Напомним, несколько часов назад стало известно, что Сооронбай Жээнбеков подписал указ о принятии отставки премьер-министра страны Кубатбека Боронова и роспуске правительства.
В воскресенье, 4 октября, в Киргизии прошли парламентские выборы. По предварительным результатам ЦИКа, партия "Биримдик" получит 46 депутатских мандатов, "Мекеним Кыргызстан" – 45, "Кыргызстан" – 16 и "Бутун Кыргызстан" – 13. Всего в выборах участвовали 16 партий.
В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры.
Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными.
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