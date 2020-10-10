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10 октября 2020, 08:52

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 10 октября

Сергей Лавров

Заявление по итогам переговоров сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о перемирии между Арменией и Азербайджаном. С 12:00 10 октября стороны прекращают огонь в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.

Решения приняты после переговоров в Москве. По итогам МИД России опубликовало заявление министров иностранных дел РФ, Азербайджанской Республики и Республики Армения. Согласно заявлению, параметры режима прекращения огня стороны согласуют дополнительно.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования", - говорится в тексте документа.

Ранее Президент РФ Владимир Путин сделал официальное заявление после телефонных переговоров с лидером Азербайджана и премьер-министром Армении. Министры иностранных дел этих стран приняли предложение прибыть в Москву для консультаций с участием министра иностранных дел России Сергеем Лавровым. Лидер России ещё раз призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

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Публикуем полный текст заявления министров иностранных дел:

Фото: с сайта МИД РФ
Фото: с сайта МИД РФ
Областная газета Свердловской области

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