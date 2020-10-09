Владимир Путин сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Лидер РФ также ещё раз призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин сделал официальное заявление после телефонных переговоров с лидером Азербайджана и премьер-министром Армении. Министры иностранных дел этих стран приглашены в Москву.

Консультации с участием министра иностранных дел России Сергее Лавровым назначены на 9 октября.

Лидер РФ также ещё раз призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

"После серии телефонных переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", - приводит пресс-служба Кремля текст заявления Владимира Путина.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

Президенты России, США и Франции 1 октября сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали лидеров Азербайджана и Армении прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. На этой неделе лидер РФ также впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе, назвав происходящие там трагедией.

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