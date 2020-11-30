У Джозефа Байдена начались проблемы со здоровьем до вступления в должность президента США

Врачи обнаружили у 78-летнего демократа трещины в двух костях стопы. Фото: скриншот видео с официальной страницы Джозефа Байдена в Twitter.

Избранный президент США Джозеф Байден повредил лодыжку во время игры с собакой. Врачи обнаружили у 78-летнего демократа трещины в двух костях стопы.

"В субботу, 28 ноября, избранный президент Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой Мейджором, и вывихнул лодыжку. В целях предосторожности сегодня днём его осмотрит ортопед", - сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Врачи не обнаружили явного перелома, однако выявили трещины в костях стопы. По словам Кевина О'Коннора, который в течение многих лет был лечащим врачом Джозефа Байдена, трещины заметили "в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы". Вероятно, демократу придётся несколько недель носить голеностопный ортез.

Действующий глава США Дональд Трамп пожелал Джозефу Байдену в своём Twitter скорейшего выздоровления. Свой ответ американский президент прикрепил к видео журналиста NBC News, на котором видно, как избранный глава государства выходит из больницы в штате Делавэр.

Всеобщие выборы президента США прошли 3 ноября. Джозеф Байден и Дональд Трамп поочерёдно вырывались вперёд. Ведущие американские СМИ уже сообщили о победе кандидата от демократов. Сам Джозеф Байден в своём обращении к нации также заявил о своей победе с убедительным отрывом.

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