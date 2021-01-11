Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента Киргизии

Президент России Владимир Путин направил поздравление избранному главе Киргизской Республики Садыру Жапарову. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравление избранному главе Киргизской Республики Садыру Жапарову. Российский лидер отметил, что отношения между двумя странами «носят характер стратегического партнёрства и союзничества».

«Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил большой опыт плодотворного сотрудничества между Россией и Киргизией в различных областях и конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭс, ОДКБ, СНГ и ШОС.

Владимир Путин также выразил надежду, что деятельность Садыра Жапарова во главе Киргизской Республики будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-киргизских связей.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе», - подчеркнул российский лидер.

Напомним, досрочные выборы президента Киргизии прошли 10 января. Победу одержал Садыр Жапаров. По итогам обработки данных с 98,02% избирательных участков, он набрал 79,2% голосов. Явка на выборах составила 39,75%.

Одновременно с выборами президента 10 января в Киргизии проходил референдум по вопросу о форме правления - президентской или парламентской. За первую высказались 80,99% проголосовавших. Такие данные озвучены после обработки данных с 97,82% участков. Явка на референдуме составила 39,88%.

Напомним, 4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. В ночь на 6 октября не согласные с итогами голосования захватили в Бишкеке здание парламента, где находится и администрация президента, а также здания правительства, столичной мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны.15 октября предыдущий президент республики Сооронбай Жээнбеков тоже подал в отставку. Полномочия президента Киргизии перешли к премьеру-министру Садыру Жапарову. После этого были назначены досрочные выборы лидера государства.