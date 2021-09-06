Захватившие власть в Афганистане боевики заявили о падении последнего оплота сопротивления

Боевики с боями установили контроль над провинцией Панджшер. ФОто: Галина Соловьёва

Афганская провинция Панджшер перешла под полный контроль запрещённого в России террористического движения «Талибан». Таким образом рухнул последний оплот сопротивления захвату власти в стране.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя движения Забиуллы Муджахида. «Последний оплот врагов-наёмников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов — прим. ред.)», — сказал представитель террористов.

По его словам, одни повстанцы потерпели поражение в боях, другие спаслись бегством. Талибы заявили, что не станут притеснять жителей Панджшера.

Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер в свою очередь опроверг заявление талибов (движение запрещено в РФ) о взятии региона под контроль. Они объявили, что продолжат вооружённое сопротивление.

«Заявление «Талибана» (запрещёно в РФ) о взятии Панджшера - ложь. Мы уверяем народ Афганистана, что битва с «Талибаном» (запрещено в РФ) и его сообщниками будет продолжаться, пока не восстановятся справедливость и свобода», - говорится в сообщении ФНС в Twitter.

Напомним, 15 августа стало известно, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг движения «Талибан» (запрещено в России), а президент Афганистана Ашраф Гани, как и множество чиновников, бежал из своей страны. Это произошло после вывода войск США из страны.

Позже, 24 августа, лидеры боевиков избрали способ управления Афганистаном. Для этого они сформируют совет из 12 человек. В него планируется включить некоторых членов предыдущего правительства страны.

31 августа в Пентагоне сообщили о завершении вывода войск армии США из Афганистана и прекращении операции по эвакуации гражданских из Кабула.

Единственной неподконтрольной террористам провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от столицы.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ во время визита в Екатеринбург заявил, что Россия не планирует выступать посредником для урегулирования конфликта в Панджшерском ущелье на севере Афганистана. Руководство страны считает, что этим должны заниматься задействованные стороны.