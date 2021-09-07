В Кремле прокомментировали утверждение нового правительства Афганистана

Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова признавать новое правительство Афганистана. Фото: Владимир Мартьянов.

Руководство запрещённого в России террористического движения "Талибан" утвердили состав нового правительства Афганистана. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношение России к назначению членов кабмина в Афганистане.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Ariana News, состав нового правительства выглядит следующим образом:

мулла Мохаммад Хасан Ахунд - исполняющий обязанности премьера Афганистана;

мулла Абдул Гани Барадар - заместитель главы кабмина;

мулла Абдул Салам Ханафи - второй заместитель;

Мухаммад Якуб Муджахид (сын основателя террористического движения, запрещённого в России, "Талибан") - министр обороны;

мулла Абдул Хак Васик - министр разведки;

Сираджуддин Хаккани - министр внутренних дел;

мулла Амир Хан Моттаки - министр иностранных дел;

Забихулла Муджахид - министр культуры и информации;

шейх Мавлави Нурулла Мунир - министр образования;

Мохаммад Ханиф - министр экономики;

мулла Мохаммад Идрис - глава Центрального банка.

Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не готова признавать новое правительство Афганистана.

"Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане", - отметил пресс-секретарь Президента РФ.

Напомним, 15 августа над президентским дворцом в Кабуле был поднят флаг движения "Талибан" (запрещено в России), а президент Афганистана Ашраф Гани, как и множество чиновников, бежал из страны. Это произошло после частичного вывода войск США из страны.

Позже, 24 августа, лидеры боевиков избрали способ управления Афганистаном. Для этого они сформируют совет из 12 человек. В него планируется включить некоторых членов предыдущего правительства страны.

31 августа в Пентагоне сообщили о завершении вывода войск армии США из Афганистана и прекращении операции по эвакуации гражданских из Кабула.

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