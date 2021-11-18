Владимир Путин прокомментировал ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Владимир Путин заявил, что страны Запада используют миграционный кризис для давления на Белоруссию. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МИД России. Он прокомментировал миграционный конфликт на границе Польши и Белоруссии.

По словам президента, страны Запада используют миграционный кризис на границе этих стран, как новый повод для обострения напряжения. Об этом сообщает ТАСС.

"Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере", - сказал глава государства.

Он также раскритиковал действия польских силовиков, которые поливают мигрантов водой и бросают в них гранаты со слезоточивым газом. По словам президента, больше всего жалко в этой ситуации детей. Владимир Путин отметил, что помнит, как в 2014 году польское руководство пыталось остановить применение подобных средств во время конфликта в Украине и говорило о невозможности использования таких инструментов.

Напомним, что 9 ноября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели 9 ноября телефонный разговор. Лидеры стран обменялись мнениями по поводу жёстких действий польской стороны по отношению к мирным гражданам. Президенты подчеркнули, что особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши.

Чуть позже, в интервью журналисту Павлу Зарубину в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин", глава государства заявил о готовности помочь в разрешении миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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