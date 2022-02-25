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25 февраля 2022, 09:53

Эммануэль Макрон звонил Владимиру Путину по просьбе президента Украины

Эммануэль Макрон

По мнению Эммануэля Макрона, возможность для переговоров с Владимиром Путиным должна оставаться открытой. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что он звонил Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского. Украинский коллега просил передать президенту России предложение о переговорах.

Об этом сообщает ТАСС.

"У меня состоялся быстрый, прямой откровенный разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его как можно скорее остановить боевые действия и особенно предложить ему поговорить, попросить его поговорить с президентом Зеленским, который и выдвинул эту просьбу, поскольку не мог с ним связаться", — отметил французский лидер на пресс-конференции в Брюсселе по итогам экстренного саммита ЕС по Украине.

По мнению Эммануэля Макрона, возможность для переговоров с Владимиром Путиным должна оставаться открытой. Он считает, что когда будут условия, можно добиться прекращения боевых действий.

"Областная газета" писала, что вчера утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затем разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Такое решение принял президент страны Владимир Зеленский.

Областная газета Свердловской области

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