Конкурсная комиссия рассмотрела перечень кандидатов на пост мэра Екатеринбурга

Члены комиссии приняли решение дать возможность претендентам на пост главы уральской столицы донести недостающие документы до 29 января. Фото: сайт екатеринбургской гордумы.

Конкурсная комиссия по выбору мэра Екатеринбурга провела своё первое заседание, на котором были приняты документы кандидатов. Члены комиссии приняли решение дать возможность претендентам на пост главы уральской столицы донести недостающие документы до 29 января.

Заместитель председателя екатеринбургской гордумы Виктор Тестов заявил, что жители города проявляют большой интерес к этому конкурсу. Напомним, на пост главы Екатеринбурга претендуют 44 человека, шесть из которых - женщины.

Список кандидатов:

Фото: сайт екатеринбургской гордумы

Как сообщается на сайте екатеринбургской гордумы, недостающие документы кандидаты в мэры могут подать до конца рабочей недели.

"Мы приняли решение дать возможность кандидатам до 29 января до 17:00 донести недостающие документы. Мы абсолютно демократичны и предполагаем, что все, кто захотел и пришел, должны представить свое мнение о том, как построить работу Главы Екатеринбурга", - сказал замгубернатора Свердловской области - руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников.

Отметим, что в состав конкурсной комиссии вошли первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства - директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора и правительства - директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин, а также замглавы региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников. Сам конкурс состоится 1 февраля. Утвердить нового мэра гордума планирует 9 февраля.