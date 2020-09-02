Сергею Фургалу предъявлено обвинение за организацию убийства предпринимателя Евгения Зори

Бывший глава Хабаровского края обвиняется в организации убийств двух человек и покушении ещё на одного. Фото: пресс-служба Кремля.

Следственный комитет РФ предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу дополнительное обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори. Так, бывший глава Хабаровского края обвиняется в организации убийств двух человек и покушении ещё на одного.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, на первоначальном этапе после убийства Евгения Зори Сергей Фургал был задержан в качестве подозреваемого по показаниям свидетелей и другим материалам следствия. Спустя некоторое время уголовное преследование экс-губернатора Хабаровского края по данному делу прекратилось.

После сбора доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене решения о прекращении уголовного преследования Сергея Фургала - оно было удовлетворено судом первой инстанции.

Сейчас бывший глава Хабаровского края обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ, а именно в организации убийств Евгения Зори, Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

Напомним, силовики арестовали и опросили четырёх соучастников организованной группы, которые назвали организатором убийств Сергея Фургала. По данным СК, тяжкие преступления происходили в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сергея Фургала задержали возле своего дома рано утром 10 июля. Последующие следственные действия проходили в Москве.

20 июля Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

Добавим, что в начале августа "Облгазета" провела интервью с председателем совета ветеранов СУ СКР по Свердловской области, экспертом-консультантом Общественной палаты региона по юридическим вопросам старшим советником юстиции в отставке Евгением Агафоновым о том, насколько правомерен арест Фургала за преступление, совершённое 15 лет назад (почти 21 тысяча заходов).