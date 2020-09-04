Право на жильё, медвежья миграция и месячник пенсионера — главное в номере за 4 сентября

Доброе утро, дорогие читатели!

В новом выпуске «Областной газеты» вас ждут главные новости Свердловской области. В 2014 году Сергей Бидонько, в то время глава Карпинска, а ныне – вице-губернатор Свердловской области, на встрече с жителями посёлка Каквинские Печи, посвящённой ликвидации посёлка, заявил: «Мы создаём юридическую основу для того, чтобы каждый из вас, кто здесь прописан, получил благоустроенное жильё в Карпинске». Прошло шесть лет, но не все прописанные смогли переехать в городские квартиры. В редакцию «Областной газеты» обратился пенсионер Александр Иванович Прытков – по решению суда его выселяют из дома, в котором он зарегистрирован: здание будут сносить за ненадобностью.

Как только ограничения в связи с пандемией ослабли, люди отправились в ближние леса за ягодамигрибами, да и просто подышать свежим воздухом. И тут сюрприз – на привычном месте прогулок обосновался медведь. Более того – молодые мишки сами стали заглядывать к людям. На днях такой незваный гость был замечен в садах под Первоуральском, а в августе медведей видели в Серове, Тавде, Северном посёлке Нижнего Тагила и Басьяновском под Верхней Салдой. «Облгазета» узнала, почему косолапые перестали бояться человека.

В Свердловской области идёт традиционный Месячник пенсионера, стартовавший со Дня пенсионера 25 августа. «ОГ» собрала все интересные и бесплатные мероприятия, которые доступны для свердловских пенсионеров в начале этой осени. Среди них -концерты, экскурсии, выставки и другие активности.

Жительницу Екатеринбурга Полину Гузееву хотят привлечь к административной ответственности за размещение в социальных сетях клипа музыкальной группы Alai Oli. История девушки интересна тем, что ставит проблему гораздо более широкую, связанную с работой правоохранительных органов. Ознакомившись с нею поподробнее, невольно задаёшься вопросами, ответа на которые, по всей видимости, пока не существует.

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