На Среднем Урале скончались 9 человек с COVID-19

Стало известно о гибели ещё 9 пациентов с коронавирусом в Свердловской области. С начала пандемии жертвами заболевания стали 533 человека.
Информацию подтвердили в региональном и федеральном оперштабах по борьбе с распространением коронавируса.
Добавим, что за последние сутки COVID-19 выявлен у 124 свердловчан. Накануне сообщалось о двух умерших пациентах на Среднем Урале.
Всего в стране скончались уже 18 785 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции.
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Смертность в июле 2020 года в Свердловской области оказалась почти на 50 процентов выше, чем годом ранее.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале