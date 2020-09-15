На Среднем Урале скончались 9 человек с COVID-19

Фото: Павел Ворожцов

Стало известно о гибели ещё 9 пациентов с коронавирусом в Свердловской области. С начала пандемии жертвами заболевания стали 533 человека.

Информацию подтвердили в региональном и федеральном оперштабах по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: данные на 15 сентября

Добавим, что за последние сутки COVID-19 выявлен у 124 свердловчан. Накануне сообщалось о двух умерших пациентах на Среднем Урале.

Всего в стране скончались уже 18 785 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции.

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