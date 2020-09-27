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27 сентября 2020, 18:54

Завершение"Майской прогулки" и продолжение "бабьего лета": новости дня

майская прогулка

В столице Урала подходит к концу долгожданная "Майская прогулка". Фото: Нина Георгиева.

Добрый вечер! Рассказываем вам о самых интересных новостях этого дня.

♦ В столице Урала подходит к концу долгожданная "Майская прогулка". Участники завершают свой путь, подходя к главному учебному корпусу УрФУ на Мира, 19. Сегодня горожанам предстояло преодолеть дистанцию в 42, 32 или 20 километров на выбор.

Фото: Нина Георгиева

♦ В Свердловской области продолжает расти суточное количество новых заболевших COVID-19. Для обеспечения готовности системы здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке в период незавершившейся пандемии и сезона подъёма ОРВИ в Екатеринбурге под инфекционное отделение готовят стационар ЦГБ N3 на улице Машинистов.

♦ "Бабье лето" задержится в Свердловской области, как минимум на несколько дней. По данным синоптиков, тёплая и сухая погода сохранится в начале новой недели. В последний день сентября воздух даже прогреется до +19ºС.

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Областная газета Свердловской области

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