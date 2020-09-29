Хоккеисты из Усть-Баяк, паровоз с портретом Сталина и футбол в фильме про Стрельцова: самое интересное в номере «Облгазеты» за 29 сентября

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В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

В небольшом населённом пункте Усть-Баяк, что под Красноуфимском, жители не только добились строительства клуба для занятий местного самодеятельного ансамбля, но и основали музей родной деревни, а ещё сами построили детскую площадку и организовали сбор мусора ещё до старта экологической реформы. И это их деревенская хоккейная команда «Звезда», которую создал и патронирует Рафиль Зиятдинов стала бронзовым призёром на чемпионате соседнего Пермского края. Об уникальной деревне на юго-востоке Свердловской области читайте в репортаже Юлии Бабушкиной.

Курсирующий по свердловской железной дороге паровоз Л-4372 в народе прозвали «Лебедянкой» – по фамилии инженераразработчика Лебедянского. Среди современных электричек и тепловозов паровоз на путях станции «Екатеринбург-Пассажирский», конечно, выглядит экзотично: окутанный паром, с портретом Иосифа Сталина на передней части… Машину отремонтировали и воссоздали именно в том виде, в каком она ходила по железной дороге 70 лет назад – с изображением главнокомандующего на локомотиве. Об этом читателям «Облгазеты» рассказал Станислав Богомолов.

На большие экраны вышла долгожданная премьера – «Стрельцов» Ильи Учителя. Биография талантливого футболиста столичного «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, чья карьера стремительно поднялась вверх и также стремительно обрушилась, получила полноценное художественное воплощение. Создателям картины удалось передать обаяние советского времени, но при этом, кажется, они забыли рассказать о футболисте. Такое мнение в своей рецензии на фильм высказывает Пётр Кабанов.