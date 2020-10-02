Будущее ЦПКиО, запрет экспорта леса-кругляка и 90 лет Свердловскому театру драмы: самое интересное в номере «Облгазеты» за 2 октября

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В свежем номере «Областной газеты» вы найдёте самые важные новости о жизни в стране, Свердловской области и Екатеринбурге.

С февраля прошлого года в Екатеринбурге обсуждают будущее Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Из нескольких вариантов был выбран смелый проект русскоголландского архитектурного бюро Svesmi – реализовать его планируют в течение пяти лет. Первые изменения гости ЦПКиО уже успели заметить. Каким станет главный парк уральской столицы и чем удивит в ближайшие месяцы, журналисту «Облгазеты» Ольге Кошкиной рассказала директор парка Екатерина Кейльман.

Президент России Владимир Путин в среду провёл совещание по проблемам лесного комплекса страны. Во время разговора с руководителями профильных ведомств глава государства поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Причинами для такого решения послужили незаконные рубки и контрабанда леса-кругляка, о чём «Облгазета» пишет в последние годы очень часто. Мнение экспертов об инициативе Президента РФ публикует Станислав Мищенко в материале «В России полностью запретят экспорт леса-кругляка».

Сегодня на сцене Свердловского драматического театра пройдёт юбилейный вечер, посвящённый 90-летию одно из старейших театральных коллективов Екатеринбурга. Старше Драмы разве что Оперный, перешагнувший вековой рубеж. По словам генерального директора театра Алексея Бадаева, не будет радостных песен и плясок. Почему? Ответ на этот вопрос даёт журналист Евгений Ячменёв.