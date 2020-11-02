Бесплатные лекарства для больных COVID-19 и новый коттеджный посёлок в Екатеринбурге: главные новости

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5,04 млрд рублей на обеспечение регионов бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции. Фото: Алексей Кунилов.

Добрый вечер! Средства для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами, новый коттеджный посёлок в Екатеринбурге и повышение курса евро до 94 рублей - рассказываем о главных новостях.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5,04 млрд рублей на обеспечение регионов бесплатными лекарствами для лечения коронавирусной инфекции. В Московскую область направлено 289,4 млн рублей, в Краснодарский край - 213,6 млн рублей, в Санкт-Петербург - 203,1 млн рублей, а в Свердловскую область - 162,2 млн рублей.

В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории под новый коттеджный посёлок. Земельный участок, предлагаемый под застройку, располагается неподалёку от сибиреязвенного скотомогильника. Подробности читайте здесь.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил об уходе на недельную самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом. В Екатеринбургской епархии заявили, что он чувствует себя хорошо и ближайшие семь дней будет работать дистанционно.

Впервые с декабря 2014 года курс евро поднялся почти до 94 рублей. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с сокращением зависимости от импорта, волатильность (курса рубля) всё меньше влияет на динамику изменения цен.