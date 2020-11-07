Реконструкция общежитий, персональная выставка Евгении Васильевой и волонтёры: обзор № 208 от 7 ноября 2020 года

Доброе субботнее утро, дорогие читатели!
Субботнее утро в классических традициях хорошо начать с чашечки кофе или чая и свежей газеты, и не вспоминать о том, что когда-то в этот ноябрьский день приходилось выходить из теплого дома на обязательную демонстрацию.
Свежую прессу нашего региона традиционно уже три десятка лет представляет «ОГ», поэтому сообщаем, о чём мы пишем в сегодняшнем номере.
Один из способов решения всегда актуальной проблемы с жильём в муниципалитетах – это реконструкция общежитий.
Фигурантка дела «Оборонсервиса» и верная соратница бывшего министра обороны окончательно и бесповоротно стала художницей. Об этом свидетельствует и её творческий псевдоним – Ева, и проходящая в галерее «Главный проспект» персональная выставка.
Также в свежем номере текст о волонтёрах, которые помогают изолировавшимся пенсионерам 65+, актуальные новости и спортивная информация.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».