Бюджет Свердловской области на 2021 год, сокращение плановой медпомощи и российский номинант на «Оскар»: самое интересное в номере «Облгазеты» за 17 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем ознакомиться с самыми интересными и важными материалами свежего номера «Областной газеты».

Сегодня Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит в первом чтении проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. За каждую цифру в этом документе отвечает областной минфин и его руководитель – замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко. В эксклюзивном интервью «Облгазете» она рассказала, почему ведомство, несмотря на непростую ситуацию, отказалось от серьёзного сокращения расходов и где планирует брать деньги на намеченные планы

После июньского распоряжения Президента России Владимира Путина о возобновлении плановой работы медучреждений в поликлиниках и больницах Свердловской области стали медленно возвращаться к приёму обычных, а не только коронавирусных больных. Однако с наступлением второй волны COVID-19 плановую медицинскую помощь снова отодвигают на дальний план. В минувший вторник по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что на Среднем Урале будут уменьшать количество плановой медпомощи по менее серьёзным направлениям. Подробнее – в материале «Облгазеты».

И напоследок о культуре. Российский оскаровский комитет определился со своим вариантом выдвижения на премию – это будут «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Картина ранее побывала в основной программе 77-го Венецианского фестиваля, где получила приз жюри. В ней рассказывается история о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда по участникам массовой забастовки рабочих был открыт огонь. Выдвижение «Дорогих товарищей!» на «Оскар» кажется весьма логичным: это одна из самых интересных работ этого года, а также одна из сильнейших среди последних фильмов Кончаловского. Подробнее о фильме – в нашем материале.