Бум на рефинансирование ипотек, ледовый городок без горок и новый директор музея Бориса Ельцина: самое интересное в номере «Облгазеты» за 19 ноября

Доброе утро, уважаемые читатели. Предлагаем ознакомиться с самыми интересными материалами свежего номера «Областной газеты».

За месяцы пандемии около десятка крупных российских банков заявили, что фиксируют рекордный спрос на рефинансирование кредитов и ипотек – обращения к ним за кредитами клиентов других банков, которые решили закрыть старый заём и изменить условия кредитования. Эксперты отмечают, что причина тенденции – в снижении ставок на банковские продукты. О том, кому выгодно рефинансировать ипотеку, а кому нет – в нашем материале.

Власти Екатеринбурга передумали отказываться от строительства ледового городка на Площади 1905 года. Его возведут, но без горок и аттракционов, чтобы не допустить скопления народа. Подробности – в материале «Облгазеты».

В музее Бориса Ельцина будет новый директор. Дина Сорокина, возглавлявшая его с 2016 года, приняла решение уйти с должности. Это место займёт Олег Лутохин. О том, какие планы в работе музея ставит Олег Лутохин, он рассказал журналисту «Облгазеты». Подробности можно узнать здесь.