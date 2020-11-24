Довыборы в Екатеринбургскую гордуму и работа свердловских студентов-медиков: важное в номере «Облгазеты» за 24 ноября

Обзор номера за 24 ноября.

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем вам о том, что вы сможете прочитать в новом номере «Областной газеты» за 24 ноября.

♦ В Екатеринбурге 22 ноября прошли довыборы в гордуму. Десять кандидатов боролись за два освободившихся мандата – в округе №9 и округе №3. Однако горожанам такие выборы оказались неинтересны: явка – рекордно низкая. Представители «Единой России» Антон Швалёв и Виталий Чачин (бывшие «справедливороссы»), ставшие победителями, набрали всего 1 451 и 2 400 голосов соответственно.

♦ В Свердловской области на фоне пандемии коронавируса образовался катастрофический дефицит медицинских кадров. Его пытаются восполнить студентами-медиками. Журналист «ОГ» узнал, где работают старшекурсники в условиях COVID-19 и положена ли им оплата за это.

♦ В Нижнем Тагиле прошли публичные слушания, посвящённые строительству мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО на окраине города. Тагильчане обсудили экобезопасность масштабной стройки. Мнения разделились. Есть те, кто горячо поддерживает проект, считая его переходом к более цивилизованному способу обращения с отходами. А вот противники идеи опасаются превращения города в межмуниципальную помойку.