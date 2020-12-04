Скалолазка, вакцину дали, сменщик Чубайса: самое интересное в номере за 4 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Давайте начнём новый день с хороших новостей. Свердловчанка Виктория Мешкова сделала, казалось бы, невероятное: на чемпионате Европы по скалолазанию, который прошёл в Москве, она завоевала три золотые медали. До неё выиграть три награды высшей пробы на одном первенстве Старого Света ещё никому не удавалось. Но и это не всё: Виктория в упорной борьбе завоевала олимпийскую лицензию на Игры в Токио в 2021-м, где скалолазание дебютирует как спортивная дисциплина. Чемпионат Европы – это был последний шанс на путёвку в Японию, и Виктория им воспользовалась. На Олимпиаде-2021 в Токио впервые выступит всего 40 скалолазов со всего мира – по 20 мужчин и женщин. Последние две лицензии для европейских спортсменов (по одной у мужчин и у женщин) на Игры разыгрывали в Москве. 20-летняя Виктория Мешкова – единственная свердловская спортсменка, кто в составе команды был заявлен на многоборье. Олимпийское многоборье – самая сложная дисциплина, поскольку включает три главных «кита» спортивного скалолазания. Это «скорость» (кто быстрее преодолеет 15-метровую трассу), «трудность» (кто поднимется выше и сделает больше «перехватов») и «боулдеринг» (кто пройдёт больше коротких и сложных трасс и успешно преодолеет промежуточные финиши без страховки). Будем надеяться, что на будущий год в Токио нашей скалолазке так же улыбнётся удача.

Ещё одна хорошая новость – скоро вакцина от коронавируса появится в свердловских больницах и начнётся вакцинация. Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило список больниц, ответственных за проведение вакцинации от коронавируса. Вакцину распределят по 18 медицинским учреждениям. Больше всего доз доставят в Свердловскую областную больницу №2, а также екатеринбургские ЦГБ №3, ЦГКБ №24, ГКБ №14 и ГКБ №40. В Нижнем Тагиле вакцинировать будут в трёх городских больницах: Демидовской, горбольнице №4 и горбольнице №1. Остальные дозы «Спутника V» направят в горбольницы Серова, Ревды, Первоуральска, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуфимска, Асбеста, Ирбита, Артёмовского, Алапаевска. Специалисты напоминают: сейчас происходит не старт массовой вакцинации, а только начало вывода вакцины в гражданский оборот и вакцинирования критичных контингентов – медиков и учителей.

Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» сменил наш земляк Сергей Куликов. Люди старшего поколения, заставшие приватизацию и дефолт, наверняка по особому отнесутся к этой новости. Постановление правительства об отставке Анатолия Чубайса подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Президент России Владимир Путин предложил возглавить эту компанию Сергею Куликову, заместителю председателя Военно-промышленной комиссии РФ. Назвав компанию «Роснано» одной из крупнейших структур развития, глава государства напомнил, что она была создана в 2007 году для того, чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. Владимир Путин отметил, что за минувшие годы при участии компании в 38 субъектах РФ создано 115 предприятий, на которых трудятся более 40 тысяч человек, а инвестиции в её проекты составили 590 млрд рублей. Сам же Куликов, напомним, уроженец города Лесного и ему 44 года.