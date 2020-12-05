Тревожная скорая, номер 122, трамплин с прорубью: самое интересное в номере за 5 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

Несмотря на субботу, начать день предлагаем с обсуждения серьёзных тем, которые мы приготовили вам на страницах нашей газеты. Станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске с февраля 2021 года переводят на аутсорсинг. Люди напуганы и обещают «стоять до последнего». В минздраве говорят, что причиной перехода на аутсорсинг является крайняя изношенность уральского медицинского автопарка и недостаток средств на его обновление. Но перспектива уйти из госучреждения «под крыло» частной компании откровенно пугает водителей спецтранспорта – они боятся ухудшения условий труда и сокращения зарплаты. Тагильчане уже записали видеообращение, где заявили о своём несогласии с аутсорсингом. Кроме того уход скорых к частнику, как опасаются жители этих городов, приведёт к снижению уровня оказания медицинской помощи. Ведь компания аутсорсер, оператор по оказанию этой услуги, во всех трёх городах одна, зарегистрирована в Московской области и подминает под себя службу скорой помощи во многих регионах страны. При этом является микропредприятием с количеством сотрудников всего 7 человек. Но по контракту только в Свердловской области за свои услуги должна получить 1,3 миллиарда рублей. Настораживает, что все эти перемены происходят в разгар коронавируса.

Кстати, о коронавирусе, не к утру будь он помянут. В регионе с 3 декабря заработал единый бесплатный номер для звонков по коронавирусу – 122. В первый же день на него обрушился шквал звонков – около 6 тысяч. По сравнению с официальной статистикой вновь заболевших, цифра огромная: она практически равна количеству жителей области, болеющих COVID-19 в данный момент. То, что такая горячая линия будет востребована, не вызывало сомнений. За прошедший месяц не было ни дня, чтобы в редакцию «Облгазеты» не позвонили читатели с жалобами на то, что не могут дозвониться до поликлиники, вызвать скорую помощь, открыть больничный или дождаться результата теста на коронавирус. Поликлиническая служба и скорая помощь оказались не готовы к такому количеству звонков, которые спровоцировал подъём заболеваемости коронавирусом и ОРВИ этой осенью. В середине ноября в регионе увеличили количество телефонных линий в каждой поликлинике, но и этого оказалось мало. Теперь же свердловчанам доступна помощь по номеру 122. Как пояснили «Облгазете» в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, на бесплатный круглосуточный номер 122 следует обращаться в случаях обнаружения признаков COVID-19 или по любым вопросам, связанным с этим заболеванием. При этом номер 122 – дополнительный вариант, созданный для удобства граждан, и не исключает телефоны 03 или 112.

И теперь о верном средстве, которое наверняка поможет не заболеть ОРВИ или ковидом, а заодно и добиться победы. Немецкий летающий лыжник Андреас Веллингер первым делом, приехав на соревнования в Нижний Тагил, искупался в проруби. А впервые он окунулся в холодные воды Нижнетагильского пруда ещё в 2017 году, когда так же как и нынче приезжал в этот город на этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Тогда он выиграл и посчитал, видимо, окунание в прорубь счастливой приметой. Купаться в проруби Андреас хотел и в 2018-м, но так и оставил секретом – сделал ли он это или нет. Зато точно повторил купание в этом году и даже выложил подробный отчёт в Инстаграм. Поможет ли это одержать победу – скоро узнаем. Соревнования прыгунов с трамплина открываются в Нижнем Тагиле сегодня.