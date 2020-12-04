Опять полетят над Долгой: Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартует в Нижнем Тагиле в шестой раз

Летающий лыжники соберутся в Нижнем Тагиле в шестой раз Фото: Владимир Мартьянов

Вчера в Нижнем Тагиле квалификационным раундом открылся этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Соревнования на горе Долгой – первые международные старты на территории нашей области с марта этого года, и очень ожидаемые. Комплекс «Аист» примет Кубок мира уже шестой раз.

Последний раз, напомним, наш регион принимал международные соревнования в марте – это был Турнир претендентов по шахматам. С 26 марта было принято решение остановить проведение игр. Вторую половину должны доиграть только весной 2021 года. Кроме того, в области отменили чемпионат Европы по самбо, чемпионат Европы по матчевым гонкам. В марте же не состоялся «Большой шлем» по дзюдо, а также Кубок мира по прыжкам на лыжах у женщин, тур «Синяя птица».

Поэтому предстоящий тагильский старт – событие по многим параметрам долгожданное. Увы, но пройдёт оно без зрителей. Безопасность в данном случае в приоритете. Ограничительные меры в Тагиле приняты беспрецедентные.

Дело ещё и в том, что после этапов в Нижнем Тагиле (каждый соревновательный день на Кубке мира считается за отдельный этап) прыгуны отправятся на чемпионат мира в Словению, который не смогли провести в марте. Заболеть и пропустить один из важнейших стартов сезона – точно никому не нужно.

Возможно, из-за риска пропустить ЧМ-2020 в Нижний Тагил не отправилась часть сильных прыгунов. Но это совсем не значит, что на «Аисте» не будет жарких баталий. На этапах выступят текущий лидер общего зачёта, четырехкратный чемпион мира из Германии Маркус Айзенбихлер (он выиграл этапе в Польше и в Финляндии), его партнёры по сборной, двукратный олимпийский чемпион Андреас Веллингер, двукратный чемпион мира и обладатель Кубка мира сезона 2014/15 Зеверин Фройнд, первый в истории Японии обладатель Кубка мира Рёю Кобаяси, рекордсмен большого тагильского трамплина, норвежец Йохан-Андре Форфанг и многие другие. Всего представители восьми стран.

Кстати, с Веллингером и Нижним Тагилом связана довольно интересная традиция. В 2017-м Андреас вместе с партнёром по команде Рихардом Фрайтагом искупались в Нижнетагильском пруду – так манила их ледяная прорубь. После таких «процедур» сначала выиграл Фрайтаг, а затем и Веллингер. Купаться в проруби Андреас хотел и в 2018-м, но так и оставил секретом – сделал ли он это. Зато точно сделал «трюк» в этом году и даже выложил подробный отчёт в Инстаграме. Увидим, поможет ли ему это.

Будем болеть и за российских спортсменов. Девять лыжников должны выйти на старт. Среди них двое свердловчан – Илья Маньков и Вадим Шишкин. Выступит и главная звезда сборной Евгений Климов, первый и единственный россиянин в истории прыжков, одержавший победу на этапе Кубка мира.

4 декабря, после подписания номера, прошла квалификация. 5 декабря трансляция соревнования начнётся в 20:30, 6 декабря – в 20:00, по уральскому времени (на каналах «Eurosport» и «Матч! Страна»).

Андреас Веллингер даже сказал, что купание в проруби – «обязательная вещь, которую нужно сделать в Тагиле» Фото: instagram.com/andreaswellinger

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