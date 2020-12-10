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10 декабря 2020, 16:57

В Берёзовском перекроют улицу ради новогодней ярмарки

перекрытие движения

Схема перекрытия движения автотранспорта по улице Анучина на время проведения ярмарки. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

В ближайшую субботу, 12 декабря, в Берёзовском состоится новогодняя ярмарка. В связи с этим будет перекрыта улица Анучина.

Об ограничении движения горожан предупредили местные власти. По указанной улице нельзя будет проехать с 9:00 до 18:00. Сама ярмарка пройдёт в период с 10:00 до 17:00. Посетителям предложат приобрести продукты для новогоднего стола, а также подарки для родных и близких.

Отмечается, что ярмарка будет проведена с соблюдением санитарно-эпидемических правил. Организаторы расставят палатки в нескольких метрах друг от друга, а все продавцы будут обязаны использовать маски, перчатки и иметь при себе антисептики для рук. Жителей также просят соблюдать меры профилактики.

Следующая новогодняя ярмарка в Берёзовском ГО пройдёт 19 декабря. Торговые ряды появятся на улице Смирнова (Новоберёзовский посёлок).

Ранее "Областная газета" сообщала, что в ЦПКиО Екатеринбурга тоже откроется ярмарка. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара. Также для гостей подготовлена интерактивная программа. Помощники Деда Мороза будут развлекать горожан и дарить им сладкие подарки.

Полный перечень свердловских городов, где в ближайшие выходные пройдут ярмарки, будет опубликован на сайте "ОГ" завтра утром.

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Областная газета Свердловской области

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