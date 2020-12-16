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16 декабря 2020, 13:36

В Свердловской области от коронавируса умерли уже 1264 человека

скорая помощь

В Свердловской области от коронавируса умерли уже 1264 человека. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались 16 человек. Накануне сообщалось о 18 летальных исходах.

Общее число летальных случаев достигло 1 264. Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 16 декабря, Средний Урал остаётся на седьмой строчке по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 10 095. На втором Санкт-Петербург – 6 529 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 2 576. Далее следуют Ростовская область, Красноярский край и Нижегородская область. За всё время жертвами COVID-19 стали 48 564 россиянина.

Фото: Стопкоронавиру.рф

Добавим, за последние сутки на Среднем Урале выявлено 395 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 52 536 свердловчан.

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Областная газета Свердловской области

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