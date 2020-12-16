За сутки в Свердловской области выявили 395 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 395 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Это на 11 случаев больше, чем в предыдущие сутки.

По данным регионального оперштаба, больше всего заболевших в Екатеринбурге – 195 человек. Диагноз также подтверждён у жителей Алапаевска, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Камышлова, Качканара, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 52 536 свердловчан. Из них 44 817 уже выздоровели, в том числе 399 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются около семи тысяч граждан. Состояние 636 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 509 – как средней степени тяжести. Они проходят лечение в государственных и муниципальных медучреждениях.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 264.

Добавим, ранее глава региона Евгений Куйвашев поручил медучреждениям региона привить граждан вакциной "Спутник V" в кратчайшие сроки. Также профильные специалисты должны будут напомнить владельцам ресторанов, кафе и развлекательных центров об ограничениях в период подготовки к Новому году.

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