В Свердловской области за сутки выявлено 384 случая коронавируса

Фото: Павел Ворожцов

Ещё 384 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 52 141.

По данным на 15 декабря, из больниц по выздороволению выписались более 44 тысяч уральцев. За последние сутки - 387. Число выздоровевших вновь превысило число заразившихся. Около 7 тысяч свердловчан продолжают лечиться от коронавируса, 614 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

За последние 24 часа диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+268), Алапаевска, Арамильского и Артинского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Полевского, Режа, Среднеуральска, Серова, Сысертского и Талицкого ГО.

Стало известно о 18 случаях смерти от COVID-19. О таком же количестве погибших сообщлось 13 декабря. Всего жертвами коронавируса стали 1 248 свердловчан.

11 декабря на Среднем Урале обнаружили 402 случая заражения вирусом. На данный момент это рекордный показатель суточной заболеваемости. Накануне было выявлено 397 новых пациентов. Коронавирус добрался уже до всех муниципалитетов Свердловской области.

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