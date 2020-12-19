Число жертв коронавируса на Среднем Урале превысило 1,3 тысячи человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 1 312.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 19 декабря, Средний Урал остаётся на седьмой строчке по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 10 317. На втором Санкт-Петербург – 6 767 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 2 678. Далее следуют Ростовская область, Красноярский край и Нижегородская область. За всё время жертвами COVID-19 стали 50 347 россиянин.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Добавим, в Свердловской области установлен новый рекорд по случаям COVID-19 за сутки. Коронавирус выявили ещё у 405 человек. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 53 740 свердловчан.

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