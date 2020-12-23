Владимир Путин рекомендовал губернаторам сделать 31 декабря выходным днём

Глава государства рекомендует губернаторам регионов сделать последний день в году выходным. Фото: пресс-служба Кремля.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил Президенту РФ Владимиру Путину сделать 31 декабря всероссийским выходным днём. Глава государства одобрил эту идею.

"Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. "Единая Россия" предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года", - передаёт слова Сергея Неверова ТАСС.

Владимир Путин заявил, что утвердить 31 декабря выходным днём на федеральном уровне пока нельзя. При этом глава государства рекомендует губернаторам регионов сделать последний день в году выходным.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2020 году 31 декабря в регионе будет рабочим днём. При этом глава Среднего Урала подчеркнул, что это не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение относительно выходного в своей компании, если для этого имеются все условия.