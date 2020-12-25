В 2021 году россиян ждут 7 коротких рабочих недель и одна рабочая суббота

31 декабря в следующем году точно будет выходным. Фото: Алексей Кунилов

Согласно каледарю рабочих, выходных и праздничных дней, в 2021 году будет 7 коротких недель и одна длинная. Шестидневная рабочая неделя ожидается с 15 по 20 февраля.

А в следующем году будет одна рабочая суббота - 20 февраля. Это связано с переносом праздничного дня на понедельник, 22 февраля. При этом следующая февральская рабочая неделя будет трёхдневной. Россияне отдохнут с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.

Ещё одна трёхдневная рабочая неделя ожидается в ноябре - с 1 по 3 число в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства.

Четырёхдневных рабочих недель будет пять: в марте (с 9 по 12 ), мае (с 4 по 7 и с 11 по 14 ), июне (с 15 по 18) и декабре (с 27 по 30).

Ранее "Облгазета" писала, что 31 декабря в следующем году точно будет выходным. В этом году, по графику Минтруда, россияне должны были работать 31 числа, однако Президент РФ Владимир Путин рекомендовал всем губернаторам сделать его выходным.