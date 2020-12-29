Конкурс «Областной газеты» на лучший новогодний подарок: итоги

Ольга Габова (на фото справа) впервые попробовала заниматься декупажем год назад. С тех пор это стало её любимым занятием в свободное время. Фото: Галина Соловьёва

В этом году на конкурс «Лучший новогодний подарок» читатели «Облгазеты» прислали рекордное количество писем в сравнении с нашими предыдущими конкурсами. Всего мы рассмотрели более ста фотографий разных подарков. Заявки приходили со всей Свердловской области, от Ивделя до Каменска-Уральского. Наиболее активными участниками оказались жители Верхней Пышмы, Серова, но примечательно, что в этом году в нашем конкурсе решили поучаствовать не только свердловчане: мы получили письма из Тюмени, Барнаула. Снимков было много, но мы просмотрели все работы и с трудом выбрали победителя. Работы, которые мы не успели опубликовать ранее, размещаются в сегодняшнем номере «ОГ» и на сайте газеты.

После долгого выбора мы определили трёх победителей конкурса. К слову, в 2018 году мы выбирали одного победителя, а в прошлом году – трёх.

Призовыми местами за массовость и креативность редакция «Облгазеты» решила отметить коллектив детского центра дополнительного образования «Эдельвейс» из Серова. Ребята из разных кружков вместе с руководителями шили мягкие игрушки, мастерили бычков из пластиковых бутылок и бечёвки, делали снежинки из гофрированного картона и создавали оригинальные ёлки и ёлочные украшения (подробнее см. в «ОГ» №242 от 25.12.2020). Отметим, что в прошлом году этот коллектив также принимал участие в нашем новогоднем конкурсе, и одна из участниц вошла в число победителей.

Самым красивым символом года редакция «Облгазеты» признала коровку Милку, изготовленную в технике лоскутного шитья Ольгой Старковой из Камышлова (см. «ОГ» №237 от 18.12.2020).

Ещё одним победителем стала Ольга Габова из Верхней Пышмы, которая отправила нам снимки разных ёмкостей, украшенных к Новому году в технике декупажа (см. «ОГ» №244 от 29.12.2020).

– Первое, что мы делаем, – убираем этикетки с бутылки, а потом обезжириваем поверхность с помощью жидкости для снятия лака. Затем берём губку и покрываем бутылку белой акриловой краской в один или два слоя, – поясняет процесс украшения бутылки Ольга Габова, которая согласилась приехать к нам в редакцию и провести мастер-класс. Для работы мы выбрали бутылку с детским шампанским, хотя в технике декупажа можно украсить сосуд с любым напитком.

Перед тем как оклеивать бутылку салфетками, нужно убрать этикетки и покрыть всю поверхность белой акриловой краской Фото: Галина Соловьева

Для работы понадобится не так уж и много: кисточки, краска, клей ПВА, прозрачный лак, блёстки, стразы. И самое главное – красивые цветные салфетки, из которых нужно вырезать, а лучше руками аккуратно вырвать картинки.

Для работы понадобится не так уж и много: кисточки, краска, клей ПВА, прозрачный лак. Блёстки и стразы можно использовать по желанию. Фото: Галина Соловьёва

По словам мастерицы, бутылку можно окрашивать краской любого цвета. Сосуд высыхает в течение получаса, но мы решили ускорить этот процесс, воспользовавшись феном.

– А сейчас начинается релакс, – улыбается Ольга Габова и берёт в руки кисть. – Из этих картинок мы будем выбирать то, что больше всего нравится: примеряем, наносим кисточкой клей поверх салфетки и приглаживаем.

Картинки покрывают сверху слоем клея ПВА, который впоследствии высыхает и становится прозрачным Фото: Галина Соловьёва

Женщина берёт салфетку с рисунком домика и приклеивает её к бутылке. Клей через пару минут становится прозрачным, а картинка проступает во всех красках. Потом за дело принимается журналист «Облгазеты»: вместе мы оклеиваем всю бутылку и декорируем стразами и блёстками. Через несколько минут шедевр готов. Остаётся только покрыть бутылку лаком, когда высохнет клей, чтобы салфетки держались лучше и сосуд можно было мыть. После этого лучше оставить бутылку в покое на сутки до полного высыхания.

Оригинальный подарок к Новому году получился буквально за полчаса. Фото: Галина Соловьёва

– Это настоящее художество, но процесс элементарный, – говорит Ольга Габова. – Декорирование салфеткой – чистый экспромт, когда ты примеряешь разные картинки и придумываешь весь дизайн по ходу – этим мне и нравится декупаж.

Редакция «Облгазеты» вручила Ольге Габовой подарок за победу в конкурсе. Фото: Галина Соловьёва

Материал подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Дарья Зенкова сделала композицию «Новый год у ёлки» из картона, на который наклеены кусочки компакт- дисков. Внутри треугольной рамки – сшитые из фетра бык и ёлочка. Фото: Из личного архива Дарьи Зенковой

Вера Кузеванова из села Байкалово уже четыре года вяжет игрушки крючком. На конкурс она прислала свою новогоднюю композицию «Ждём детвору на новогоднее представление». Фото: Из личного архива Веры Кузевановой

Галина Симонова связала крючком символы 2020 и 2021 года – Мышь и Быка. Также в подарок мастерица создала маленькую ёлочку и ажурные салфетки. Фото: Из личного архива Галины Симоновой

Ученица второго класса Евгения Титоренко из деревни Большая Зверева Ирбитского района сшила мягкую игрушку «Бычок Гоша» из вельвета и набила поделку крупой. Фото: Из личного архива Евгении Титоренко

В основе поделки «Бычок Гаврюша» восьмилетней Марии Банниковой из села Знаменское Ирбитского района – стеклянная бутылка, обмотанная жгутом, к которой приклеены уши, глаза, рога и чёлка. Фото: Из личного архива Марии Банниковой

Людмила Яковлева из села Байкалово сшила яркие прихватки на новогоднюю тему со снеговиками, ёлочкой и быком. Фото: Из личного архива Людмилы Яковлевой

Эльвира Хузина из Екатеринбурга смастерила необычную упаковку для подарка в виде бычка. Выполнена поделка из бумажного стаканчика, оклеенного бечёвкой. Ушки, рожки, мордочка и колпачок сделаны из фетра. Фото: Из личного архива Эльвиры Хузиной

У Татьяны Портной на Новый год получились яркие ёлочки из макарон, покрытых зелёной краской и украшенных новогодними бусами. Фото: Из личного архива Татьяны Портной

Татьяна Бутакова сплела новогодние колокольчики из тонких газетных трубочек и окрасила их белой краской. Фото: Из личного архива Татьяны Бутаковой

Такую шикарную поделку выполнил учащийся четвёртого класса Егор Беляков из Ирбитского района. На пенопластовый шар наклеены нити из бисера, а ушки и рога – бисер, нанизанный на проволоку. Фото: Из личного архива Марины Кадочниковой

Ёлочка из картона и цветной бумаги на новогодней открытке восьмилетнего Андрея Каурова выглядит как настоящая. Фото: Из личного архива Андрея Каурова

А эти красивые бычки изготовлены из обычной губки! Десятилетняя АннаКаргапольцева из деревни Пелевиной Байкаловского района вырезала и раскрасила фигурки животных и сшила им новогодние наряды. Фото: Из личного архива Людмилы Захаровой

Необычный «новогодний торт» Оксана Ступина из Камышлова выполнила из гофрированной цветной бумаги. Фото: Из личного архива Оксаны Ступиной

Первоклассница Дарья Валькова сделала пенопластового снеговичка в подарок своей бабушке на Новый год. Фото: Из личного архива Дарьи Вальковой

Анастасия Шевченко сшила в подарок набор ёлочных шаров из плюшевой ткани и украсила их искусственной хвоей, бантиками и снежинками. Фото: Из личного архива Анастасии Шевченко

Новогодняя корзинка Нины Кумовой из Камышлова выполнена из скрученных бумажных трубочек, вырезанных из журнала. Ручка корзинки – косичка, также сплетённая из бумажных трубочек. Фото: Из личного архива Нины Кумовой



Опубликовано в №245 от 30.12.2020