Конкурс «Областной газеты» на лучший новогодний подарок: итоги

В этом году на конкурс «Лучший новогодний подарок» читатели «Облгазеты» прислали рекордное количество писем в сравнении с нашими предыдущими конкурсами. Всего мы рассмотрели более ста фотографий разных подарков. Заявки приходили со всей Свердловской области, от Ивделя до Каменска-Уральского. Наиболее активными участниками оказались жители Верхней Пышмы, Серова, но примечательно, что в этом году в нашем конкурсе решили поучаствовать не только свердловчане: мы получили письма из Тюмени, Барнаула. Снимков было много, но мы просмотрели все работы и с трудом выбрали победителя. Работы, которые мы не успели опубликовать ранее, размещаются в сегодняшнем номере «ОГ» и на сайте газеты.
После долгого выбора мы определили трёх победителей конкурса. К слову, в 2018 году мы выбирали одного победителя, а в прошлом году – трёх.
Призовыми местами за массовость и креативность редакция «Облгазеты» решила отметить коллектив детского центра дополнительного образования «Эдельвейс» из Серова. Ребята из разных кружков вместе с руководителями шили мягкие игрушки, мастерили бычков из пластиковых бутылок и бечёвки, делали снежинки из гофрированного картона и создавали оригинальные ёлки и ёлочные украшения (подробнее см. в «ОГ» №242 от 25.12.2020). Отметим, что в прошлом году этот коллектив также принимал участие в нашем новогоднем конкурсе, и одна из участниц вошла в число победителей.
Самым красивым символом года редакция «Облгазеты» признала коровку Милку, изготовленную в технике лоскутного шитья Ольгой Старковой из Камышлова (см. «ОГ» №237 от 18.12.2020).
Ещё одним победителем стала Ольга Габова из Верхней Пышмы, которая отправила нам снимки разных ёмкостей, украшенных к Новому году в технике декупажа (см. «ОГ» №244 от 29.12.2020).
– Первое, что мы делаем, – убираем этикетки с бутылки, а потом обезжириваем поверхность с помощью жидкости для снятия лака. Затем берём губку и покрываем бутылку белой акриловой краской в один или два слоя, – поясняет процесс украшения бутылки Ольга Габова, которая согласилась приехать к нам в редакцию и провести мастер-класс. Для работы мы выбрали бутылку с детским шампанским, хотя в технике декупажа можно украсить сосуд с любым напитком.
Для работы понадобится не так уж и много: кисточки, краска, клей ПВА, прозрачный лак, блёстки, стразы. И самое главное – красивые цветные салфетки, из которых нужно вырезать, а лучше руками аккуратно вырвать картинки.
По словам мастерицы, бутылку можно окрашивать краской любого цвета. Сосуд высыхает в течение получаса, но мы решили ускорить этот процесс, воспользовавшись феном.
– А сейчас начинается релакс, – улыбается Ольга Габова и берёт в руки кисть. – Из этих картинок мы будем выбирать то, что больше всего нравится: примеряем, наносим кисточкой клей поверх салфетки и приглаживаем.
Женщина берёт салфетку с рисунком домика и приклеивает её к бутылке. Клей через пару минут становится прозрачным, а картинка проступает во всех красках. Потом за дело принимается журналист «Облгазеты»: вместе мы оклеиваем всю бутылку и декорируем стразами и блёстками. Через несколько минут шедевр готов. Остаётся только покрыть бутылку лаком, когда высохнет клей, чтобы салфетки держались лучше и сосуд можно было мыть. После этого лучше оставить бутылку в покое на сутки до полного высыхания.
– Это настоящее художество, но процесс элементарный, – говорит Ольга Габова. – Декорирование салфеткой – чистый экспромт, когда ты примеряешь разные картинки и придумываешь весь дизайн по ходу – этим мне и нравится декупаж.
Материал подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №245 от 30.12.2020
Сюжет
Конкурс на лучший новогодний подарок
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