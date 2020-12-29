Темы дня

Общество
29 декабря 2020, 17:00

Конкурс «Областной газеты» на лучший новогодний подарок: итоги

декупаж бутылки

Ольга Габова (на фото справа) впервые попробовала заниматься декупажем год назад. С тех пор это стало её любимым занятием в свободное время. Фото: Галина Соловьёва

В этом году на конкурс «Лучший новогодний подарок» читатели «Облгазеты» прислали рекордное количество писем в сравнении с нашими предыдущими конкурсами. Всего мы рассмотрели более ста фотографий разных подарков. Заявки приходили со всей Свердловской области, от Ивделя до Каменска-Уральского. Наиболее активными участниками оказались жители Верхней Пышмы, Серова, но примечательно, что в этом году в нашем конкурсе решили поучаствовать не только свердловчане: мы получили письма из Тюмени, Барнаула. Снимков было много, но мы просмотрели все работы и с трудом выбрали победителя. Работы, которые мы не успели опубликовать ранее, размещаются в сегодняшнем номере «ОГ» и на сайте газеты.

После долгого выбора мы определили трёх победителей конкурса. К слову, в 2018 году мы выбирали одного победителя, а в прошлом году – трёх.

Призовыми местами за массовость и креативность редакция «Облгазеты» решила отметить коллектив детского центра дополнительного образования «Эдельвейс» из Серова. Ребята из разных кружков вместе с руководителями шили мягкие игрушки, мастерили бычков из пластиковых бутылок и бечёвки, делали снежинки из гофрированного картона и создавали оригинальные ёлки и ёлочные украшения (подробнее см. в «ОГ» №242 от 25.12.2020). Отметим, что в прошлом году этот коллектив также принимал участие в нашем новогоднем конкурсе, и одна из участниц вошла в число победителей.

Самым красивым символом года редакция «Облгазеты» признала коровку Милку, изготовленную в технике лоскутного шитья Ольгой Старковой из Камышлова (см. «ОГ» №237 от 18.12.2020).

Ещё одним победителем стала Ольга Габова из Верхней Пышмы, которая отправила нам снимки разных ёмкостей, украшенных к Новому году в технике декупажа (см. «ОГ» №244 от 29.12.2020).

– Первое, что мы делаем, – убираем этикетки с бутылки, а потом обезжириваем поверхность с помощью жидкости для снятия лака. Затем берём губку и покрываем бутылку белой акриловой краской в один или два слоя, – поясняет процесс украшения бутылки Ольга Габова, которая согласилась приехать к нам в редакцию и провести мастер-класс. Для работы мы выбрали бутылку с детским шампанским, хотя в технике декупажа можно украсить сосуд с любым напитком.

декупаж бутылки
Перед тем как оклеивать бутылку салфетками, нужно убрать этикетки и покрыть всю поверхность белой акриловой краской Фото: Галина Соловьева

Для работы понадобится не так уж и много: кисточки, краска, клей ПВА, прозрачный лак, блёстки, стразы. И самое главное – красивые цветные салфетки, из которых нужно вырезать, а лучше руками аккуратно вырвать картинки.

Для работы понадобится не так уж и много: кисточки, краска, клей ПВА, прозрачный лак. Блёстки и стразы можно использовать по желанию. Фото: Галина Соловьёва

По словам мастерицы, бутылку можно окрашивать краской любого цвета. Сосуд высыхает в течение получаса, но мы решили ускорить этот процесс, воспользовавшись феном.

– А сейчас начинается релакс, – улыбается Ольга Габова и берёт в руки кисть. – Из этих картинок мы будем выбирать то, что больше всего нравится: примеряем, наносим кисточкой клей поверх салфетки и приглаживаем.

Картинки покрывают сверху слоем клея ПВА, который впоследствии высыхает и становится прозрачным Фото: Галина Соловьёва

Женщина берёт салфетку с рисунком домика и приклеивает её к бутылке. Клей через пару минут становится прозрачным, а картинка проступает во всех красках. Потом за дело принимается журналист «Облгазеты»: вместе мы оклеиваем всю бутылку и декорируем стразами и блёстками. Через несколько минут шедевр готов. Остаётся только покрыть бутылку лаком, когда высохнет клей, чтобы салфетки держались лучше и сосуд можно было мыть. После этого лучше оставить бутылку в покое на сутки до полного высыхания.

декупаж бутылки
Оригинальный подарок к Новому году получился буквально за полчаса. Фото: Галина Соловьёва

– Это настоящее художество, но процесс элементарный, – говорит Ольга Габова. – Декорирование салфеткой – чистый экспромт, когда ты примеряешь разные картинки и придумываешь весь дизайн по ходу – этим мне и нравится декупаж.

Вручение подарка
Редакция «Облгазеты» вручила Ольге Габовой подарок за победу в конкурсе. Фото: Галина Соловьёва

Материал подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Поделка Дарьи Зенковой
Дарья Зенкова сделала композицию «Новый год у ёлки» из картона, на который наклеены кусочки компакт- дисков. Внутри треугольной рамки – сшитые из фетра бык и ёлочка. Фото: Из личного архива Дарьи Зенковой
Поделка Веры Кузевановой
Вера Кузеванова из села Байкалово уже четыре года вяжет игрушки крючком. На конкурс она прислала свою новогоднюю композицию «Ждём детвору на новогоднее представление». Фото: Из личного архива Веры Кузевановой
Поделка Галины Симоновой
Галина Симонова связала крючком символы 2020 и 2021 года – Мышь и Быка. Также в подарок мастерица создала маленькую ёлочку и ажурные салфетки. Фото: Из личного архива Галины Симоновой
Поделка Евгении Титоренко
Ученица второго класса Евгения Титоренко из деревни Большая Зверева Ирбитского района сшила мягкую игрушку «Бычок Гоша» из вельвета и набила поделку крупой. Фото: Из личного архива Евгении Титоренко
Поделка Марии Банниковой
В основе поделки «Бычок Гаврюша» восьмилетней Марии Банниковой из села Знаменское Ирбитского района – стеклянная бутылка, обмотанная жгутом, к которой приклеены уши, глаза, рога и чёлка. Фото: Из личного архива Марии Банниковой
Поделка Людмилы Яковлевой
Людмила Яковлева из села Байкалово сшила яркие прихватки на новогоднюю тему со снеговиками, ёлочкой и быком. Фото: Из личного архива Людмилы Яковлевой
Поделка Эльвиры Хузиной
Эльвира Хузина из Екатеринбурга смастерила необычную упаковку для подарка в виде бычка. Выполнена поделка из бумажного стаканчика, оклеенного бечёвкой. Ушки, рожки, мордочка и колпачок сделаны из фетра. Фото: Из личного архива Эльвиры Хузиной
Поделка Татьяны Портной
У Татьяны Портной на Новый год получились яркие ёлочки из макарон, покрытых зелёной краской и украшенных новогодними бусами. Фото: Из личного архива Татьяны Портной
Поделка Татьяны Бутаковой
Татьяна Бутакова сплела новогодние колокольчики из тонких газетных трубочек и окрасила их белой краской. Фото: Из личного архива Татьяны Бутаковой
Поделка Марины Кадочниковой
Такую шикарную поделку выполнил учащийся четвёртого класса Егор Беляков из Ирбитского района. На пенопластовый шар наклеены нити из бисера, а ушки и рога – бисер, нанизанный на проволоку. Фото: Из личного архива Марины Кадочниковой
Поделка Андрея Каурова
Ёлочка из картона и цветной бумаги на новогодней открытке восьмилетнего Андрея Каурова выглядит как настоящая. Фото: Из личного архива Андрея Каурова
Поделка Людмилы Захаровой
А эти красивые бычки изготовлены из обычной губки! Десятилетняя АннаКаргапольцева из деревни Пелевиной Байкаловского района вырезала и раскрасила фигурки животных и сшила им новогодние наряды. Фото: Из личного архива Людмилы Захаровой
Поделка Оксаны Ступиной
Необычный «новогодний торт» Оксана Ступина из Камышлова выполнила из гофрированной цветной бумаги. Фото: Из личного архива Оксаны Ступиной
Поделка Дарьи Вальковой
Первоклассница Дарья Валькова сделала пенопластового снеговичка в подарок своей бабушке на Новый год. Фото: Из личного архива Дарьи Вальковой
Поделка Анастасии Шевченко
Анастасия Шевченко сшила в подарок набор ёлочных шаров из плюшевой ткани и украсила их искусственной хвоей, бантиками и снежинками. Фото: Из личного архива Анастасии Шевченко
Поделка Нины Кумовой
Новогодняя корзинка Нины Кумовой из Камышлова выполнена из скрученных бумажных трубочек, вырезанных из журнала. Ручка корзинки – косичка, также сплетённая из бумажных трубочек. Фото: Из личного архива Нины Кумовой
  • Опубликовано в №245 от 30.12.2020 

Сюжет

Конкурс на лучший новогодний подарок
Готовясь к Новому году-2021, поделитесь с «Областной газетой» результатами своего творчества!

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.12.2020, 18:43 / Общество
В Екатеринбурге с 1 января поднимется плата за детсады
29.12.2020, 18:30 / Общество
На 99-м году жизни скончался модельер Пьер Карден
29.12.2020, 18:07 / Общество
В начале 2021 года на Средний Урал поступит около 700 тысяч доз вакцины от COVID-19
29.12.2020, 17:37 / Общество
Стало известно расписание свердловских электричек в новогодние праздники
29.12.2020, 17:07 / Общество
В Рождество свердловские власти решат, как дальше будут учиться школьники