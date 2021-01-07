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7 января 2021, 13:54

17 свердловчан с COVID-19 скончались за последние сутки

скорая помощь

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 1 631.

До этого два дня подряд сообщалось о 18 летальных исходах.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 7 января, Средний Урал остаётся в топ-7 антирейтинга по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 11 728. На втором Санкт-Петербург – 8 204 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 3 029. Далее следуют Ростовская область (2 172), Красноярский край (1 817) и Нижегородская область (1 755). За всё время жертвами COVID-19 стали 60 457 россиян.

Фото: Стопкоронавирус. рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 384 случая заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 61 357 свердловчан.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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