17 свердловчан с COVID-19 скончались за последние сутки

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 1 631.

До этого два дня подряд сообщалось о 18 летальных исходах.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 7 января, Средний Урал остаётся в топ-7 антирейтинга по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 11 728. На втором Санкт-Петербург – 8 204 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 3 029. Далее следуют Ростовская область (2 172), Красноярский край (1 817) и Нижегородская область (1 755). За всё время жертвами COVID-19 стали 60 457 россиян.

Фото: Стопкоронавирус. рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 384 случая заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 61 357 свердловчан.