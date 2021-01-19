В Нижнем Тагиле ввели особый противопожарный режим

В Нижнем Тагиле введён особый противопожарный режим. Фото: Галина Соловьёва.

С 19 января в Нижнем Тагиле введён особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Согласно документу, особый режим вводится "в целях предупреждения пожаров и негативных последствий от них, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, сохранности муниципального имущества, имущества юридических и физических лиц".

Введение противопожарного режима подразумевает, в частности, разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в зимнее время, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники во дворах, проведение рейдов в частном секторе и садах, патрулирование пожароопасных мест на территории садоводческих товариществ, приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения.

Кроме того, добровольные пожарные дружины должны будут нести круглосуточное дежурство в сельских населённых пунктах Нижнего Тагила.

Данные меры будут действовать до особого распоряжения.

Как сообщала "Областная газета", недавно особый противопожарный режим вводился вЕкатеринбурге и Среднеуральске.

Напомним, в ночь с 11 на 12 января в двухподъездной девятиэтажке на улице Рассветная в Екатеринбурге произошёл пожар, который унёс жизни восьми человек. Горела квартира на втором этаже, весь подъезд был сильно задымлён. О трагедии подробно рассказывала "ОГ".