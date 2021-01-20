Назван размер материнского капитала в Свердловской области в 2021 году

По сравнению с 2020 годом маткапитал увеличился на 17 тысяч и 22,8 тысячи рублей на первого ребёнка и двух детей соответственно. Фото: Алексей Кунилов

В 2021 году материнский капитал был проиндексирован на 3,7%. На первого ребёнка свердловские мамы получат 483 881 рубль, на двух детей - 639 431 рубль.

По сравнению с 2020 годом маткапитал увеличился на 17 тысяч и на 22,8 тысячи рублей на первого ребёнка и двух детей соответственно.

"Всего за 2020 год было выдано сертификатов 36 тысячам семей. Напомню, что с 2020 года был расширен круг лиц, имеющих право на материнский капитал. Его начали получать женщины, родившие первого ребёнка", - рассказала на сегодняшней пресс-конференции замуправляющего Отделением ПФР по Свердловской области Ольга Шубина.

Она также напомнила, что сейчас сертификаты приходят мамам в личный кабинет в течение 5 дней после возникновения права на маткапитал. В Пенсионный Фонд теперь лично приходить не нужно.

Всего в этом году на предоставление маткапитала в России будет выделено 443,3 млрд рублей. Согласно расчётам Минтруда, получить маткапитал в 2021 году смогут 1,2 млн семей.

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