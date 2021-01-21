Один год Правительству Мишустина, юбилей президента ФК "Урал" и визит губернатора в Нижний Тагил - главное в номере за 21 января

Доброе утро! Рассказываем вам о самых интересных материалах в свежем номере "Областной газеты".
21 января, исполняется один год с момента назначения членов 17-го Правительства России, у руля которого оказался Михаил Мишустин. "Облгазета" проанализировала, чем он запомнился россиянам, и рассказала о главных успехах и промахах премьер-министра в год, когда на мир обрушилась пандемия коронавируса.
В этот же день президенту футбольного клуба "Урал" и мини-футбольного клуба "Синара", председателю Федерации футбола Свердловской области и вице-президенту Ассоциации мини-футбола России Григорию Иванову исполняется 60 лет. Один из авторов "ОГ" рассказал о карьере и личных достоинствах юбиляра.
Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проверил ход выполнения нацпроекта "Демография в Нижнем Тагиле. Он побывал в двух только что открывшихся детсадах и прошедшей капремонт школе и остался доволен.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».