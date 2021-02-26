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26 февраля 2021, 10:28

В Екатеринбурге открылась выставка про «Масочный режим»

На выставка представлены защитные маски, придуманные человечеством с древнейших времён до наших дней.

На выставка представлены защитные маски, придуманные человечеством с древнейших времён до наших дней. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге заработала выставка, посвящённая «Масочному режиму». Экспозиция в Краеведческом музее открылась в рамках Года медицинского работника в Свердловской области.

На выставке, состоящей из трёх частей, представлены разнообразные средства индивидуальной защиты, придуманные человечеством с древнейших времён до наших дней: первые маски для защиты от вирусов появились еще в Средневековье. Именно истории создания СИЗов посвящена первая часть экспозиции.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва ​

Фото: Галина Соловьёва ​

«Многим из нас знаком образ доктора, который занимался лечением больных бубонной чумой. Здесь также представлены маски шаманов, воинов, респираторы, противогазы и современные защитные маски…» – рассказала автор выставки, научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера Татьяна Мосунова.

На выставке представлены и весьма редкие, эксклюзивные экспонаты, например, шерстяная маска-балаклава, которую в 1982 году носил участник экспедиции «Советская Россия» Юрий Рыбин, или маска электросварщика - строителя одного из крупнейших инфраструктурных проектов СССР газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород».

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва ​

 «Сегодня маска – это часть нашей повседневной жизни и новое культурное явление. Это и средство защиты, и модный аксессуар, и примета современной реальности», – рассуждает Татьяна Мосунова.

Фото: Галина Соловьёва ​ ​
Фото: Галина Соловьёва ​ ​

Во второй части выставки представлены ставшие привычными коронавирусные артефакты 2020 года: современные медицинские маски, защитные костюмы врачей и плакаты.

Фото: Галина Соловьёва ​ ​

Третья часть выставочного проекта основана на рассказах уральцев о жизни в условиях пандемии COVID-19 и коронавирусных ограничений. Сотрудники музея собрали самые популярные слова и занятия карантинного периода и периода самоизоляции.

Фото: Галина Соловьёва ​ ​

Напомним, масочный режим был введён по всей России по решению главного государственного санитарного врача весной прошлого года. С 1 мая он начал действовать на территории некоторых свердловских муниципалитетов. Позже обязательное ношение масок в общественных местах ввели по всей Свердловской области. В начале 2021 года ряд регионов уже сняли масочный режим. Однако на Среднем Урале он по-прежнему продолжает действовать.

Фото: Галина Соловьёва ​ ​

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда режим обязательного ношения масок в регионе может быть отменён.

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