11 свердловчан с COVID-19 скончались за сутки

С начала года жертвами вируса стали более 870 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области умерли 11 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 2 387.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с коронавирусом. Накануне стало известно о девяти смертях ковид-пациентов. С начала года жертвами вируса стали более 870 свердловчан.

В целом по России зафиксировали ещё 333 летальных исхода. За всё время от COVID-19 в стране скончались 86 455 человек.

Добавим, на Среднем Урале зарегистрировали ещё 179 случаев заражения. Всего с начала пандемии вирус подхватили 77 869 свердловчан. Из больниц уже выписались 70 845 человек. Менее 5 тысяч граждан остаются в больницах.