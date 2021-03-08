Масленичная неделя-2021: традиции и символизм праздника

"Сырная неделя" начинается за 56 дней до Пасхи - в этом году праздник отмечают с 8 по 14 марта. Фото: Галина Соловьёва.

Масленица - один из любимейших праздников у жителей России, который связан с наступлением весны, народными гуляниями и, конечно же, блинами. "Сырная неделя" начинается за 56 дней до Пасхи - в этом году праздник отмечают с 8 по 14 марта. "Областная газета" решила вспомнить историю происхождения Масленицы, традиции и символизм праздника.

Изначально Масленица была языческим праздником, знаменующим наступление весны. В течение 11-12 веков церковь презирала этот праздник, однако в 13 веке было решено сделать Масленицу частью православной культуры. Так называемая Сырная неделя (другое название Масленицы - прим. "ОГ") - это время, когда верующий может подготовить себя морально к 40-дневному Великому посту.

Фото: Галина Соловьёва

Существует множество версий происхождения названия праздника. Согласно одной из самых популярных версий, наступление весны характеризовал отел коровы, когда в каждом доме на Руси появлялось много молока. Масло символизировало достаток в семье, а золотистые блины - солнце, оттепель, пробуждение природы.

На Руси у Масленицы было множество названий: "объедуха", "целовальница", "пеpепелочка", "мясопуст", "блинщина", "касаточка", "сахарные уста", "маслёнка", "пеpебуха", "отпущальная", "весёлая", "ясочка".

Фото: Галина Соловьёва

Однако, историки утверждают, что связь блина и солнца - это лишь популярный миф. Методист по хранению фонда предметов материальной культуры Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Лариса Попова рассказывала, что в первый день Масленичной недели блины пекутся для усопших предков - это так называемые поминальные блины.

Традиционные масленичные гулянья начинались в четверг и заканчивались в воскресенье. Прощёное воскресенье, которым закончится Масленица, раньше называлось "целовник" - люди, которые просили прощения в этот день, должны были трижды поцеловать друг друга.

"В Масленицу были очень развиты праздничные ряжания, гостевания, скоморошины и обжорство, в масленичных гуляньях всегда присутствовали эротические моменты. Очень любили розыгрыши молодожёнов. Всё это - ритуалы для пробуждения природы, чтобы земля смогла как можно скорее принять в себя семя и возродиться", - сказала Лариса Попова.

В последний день Сырной недели сжигали чучело Масленицы и развеивали его пепел по полям, тем самым провожая зиму. Затем следовал Чистый понедельник, когда люди обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и "парили" молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

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