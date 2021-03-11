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Общество
11 марта 2021, 05:55

Новоселье многодетной семьи, празднование Масленицы и назначение нового мэра Каменска-Уральского: самое интересное в номере за 11 марта

Доброе утро, дорогие читатели!

В октябре прошлого года «Облгазета» рассказала о несчастье в семье Абдулаевых из посёлка Большой Исток (Сысертского ГО), в которой воспитываются восемь детей – представителей семи разных национальностей (два таджика, украинка, узбечка, киргиз, татарин, башкир и казах). После пожара большая семья в одночасье лишилась крыши над головой. К проблеме один за другим подключились журналисты, общественники, благотворители, местные и областные власти. И спустя четыре месяца Абдулаевы смогли переехать в новую квартиру в Арамиле. Корреспонденты «Облгазеты» побывали на новоселье.

На этой неделе в России отмечают Масленицу. Это весеннее гулянье ежегодно сопровождается городскими мероприятиями, где можно предаться русским забавам и поесть блинов на свежем воздухе. Средний Урал в этом году не стал исключением.

46-летний Алексей Герасимов избран новым главой Каменска-Уральского. Итоговое заседание городской думы состоялось сегодня в большом зале администрации города. В голосовании принимали участие 24 депутата. Все они проголосовали за кандидатуру Герасимова. Ранее состав Президиума «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Алексея Герасимова в конкурсе на должность главы Каменска-Уральского. Решение было направлено во фракцию партии в гордуме.

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    «Областная газета»: самое важное в свежем номере
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    Областная газета Свердловской области
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