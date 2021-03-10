В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4%

Средний размер соцпенсий составит 10 183 рубля. Фото: Владимир Мартьянов.

Минтруд России подготовил проект постановления об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Средний размер соцпенсий составит 10 183 рубля.

В министерстве напомнили, что индексация проводится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год.

"Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составит 3,4%", – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

В среднем, размер социальной пенсии в России с 1 апреля будет составлять 10 183 рубля. Индексация коснётся почти 4 млн россиян. На неё в 2021 году государство выделит около 12,8 млрд рублей. Получателями социальных пенсий являются граждане, которые по тем или иным причинам не смогли наработать достаточный трудовой стаж, чтобы стать получателями страховой пенсии.

Напомним, в середине января 2021 года группа депутатов Госдумы РФ внесла в нижнюю палату парламента законопроект об индексации социальных и страховых пенсий чаще одного раза в год.

Документом предлагается ежегодно до 2025 года индексировать пенсии следующим образом:

Социальные пенсии – с 1 апреля корректировать размер страховой пенсии исходя из роста доходов бюджета ПФР и дополнительно с 1 июля, в случае если темп роста инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за аналогичный период;

Страховые пенсии – с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и исходя из роста доходов ПФР с 1 апреля;

Фиксированная выплата к пенсии – с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и с 1 февраля – на индекс роста потребительских цен за прошедший год.

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