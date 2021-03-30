Заполняемость детских лагерей на Среднем Урале увеличат до 75% в 2021 году

Организованным отдыхом должны быть охвачены 432 тыс. детей школьного возраста. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области ведётся подготовка к детской оздоровительной кампании-2021. Принять школьников готов 1 221 лагерь.

Из них большая часть городские лагеря – 1042 (в 2020 год было только четыре), загородные – 69 (55) и санитарно-оздоровительные – 23 (14). Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил начальник отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства образования и молодёжной политики региона Сергей Карсканов.

По его данным, в текущем году на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета предусмотрено 1 млрд 982 млн рублей (+5,3% к прошлому году). Исходя из неблагополучной эпидемиологической ситуации деньги, в том числе пойдут на приобретение устройств дезинфекции, медицинского контроля, проведения тестирования.

Организованным отдыхом должны быть охвачены 80% детей школьного возраста – это 432 тыс. 267 человек, отмечает спикер. Загрузка детских лагерей на Среднем Урале увеличится до 75%. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 ограничения по загрузке составляли 50%.

Также стало известно, что большинство мероприятий в лагерях будет посвящено Году медработника, а также Году науки и технологии.

Ранее "Облгазета" сообщала", что Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях за пределами субъектов РФ, в которых они проживают. Позволенное количество детей в местах организованного отдыха увеличено до 75%.

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