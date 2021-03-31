Юбилей Свердловского краеведческого музея, репортаж из мобильного ФАПа и острые вопросы новому министру финансов: самое интересное в «Областной газете» за 31 марта

Доброе утро, дорогие читатели!

Начнём обзор с культуры. Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады состоится торжественное мероприятие по случаю 150-летия Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера, ведущего свою историю от Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).

Спустя полтора века дело основателя УОЛЕ – Онисима Клера – всё так же живёт в сердце Урала. Сейчас музей объединяет 18 филиалов в девяти территориях нашего региона. «Областная газета» рассказывает, как культурное учреждение с такой богатой историей остаётся актуальным и в XXI веке.

Теперь к более приземлённой, но не менее важной теме. В посёлке Красноармейский при Асбестовской городской больнице действует мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Это большой белый грузовик, полностью оснащённый современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и проведения медицинских осмотров. Такие ФАПы ездят по отдалённым малонаселённым пунктам Свердловской области, чтобы обеспечить квалифицированной медицинской помощью даже самые маленькие деревни. Журналисты «Облгазеты» узнали, как работает кабинет врача на колёсах и хватает ли такой помощи жителям посёлка.

Законодательное собрание Свердловской области вчера одобрило назначение Александра Старкова новым министром финансов региона. Его кандидатуру на должность главы регионального минфина предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На заседании Заксобрания депутатам его представил первый замгубернатора, исполняющий обязанности главы региона Александр Высокинский. Там же Александру Старкову поступили первые острые вопросы от депутатов. Подробности – в сегодняшнем номере.