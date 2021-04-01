Эксклюзивное интервью с космонавтом Сергеем Крикалёвым, громкое дело о прослушке и репортаж из «Эрмитаж-Урала»: самое интересное в «Областной газете» за 1 апреля

Доброе утро, дорогие читатели!

Сегодняшний номер «ОГ» по большей части посвящён космосу. На днях Екатеринбург посетил человек-легенда – Герой России № 1 Сергей Крикалёв, который стоял у истоков российской космонавтики и собирал вместе с американцами на околоземной орбите Международную космическую станцию (МКС). На Урале исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам нечастый гость – все его визиты сюда можно пересчитать по пальцам. От этого встреча с ним была особенно дорогой для редакции «Облгазеты». В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Сергей Крикалёв рассказал о том, какие миры предстоит покорить человеку спустя 60 лет после первого полёта в космос.

Теперь вернёмся с небес на землю. Продолжение получила громкая история о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников и депутатов Екатеринбурга, о которой стало известно ещё осенью прошлого года. Ключевой подозреваемый по этому уголовному делу заключён под стражу. Этим человеком является некий Евгений Базанов. Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе суда, Базанов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога. Подробности – в сегодняшнем номере «ОГ».

И к культурной повестке. Вчера корреспонденты нашего издания побывали в центре «Эрмитаж-Урал», где завершены отделочные работы и осталось только смонтировать экспозиции. «ОГ» рассказывает и показывает, как сейчас выглядит эта площадка, куда уже совсем скоро будут иметь возможность заглянуть и первые посетители. Напомним, учреждение планируют открыть 1 июля – именно в этот день 80 лет назад началась эвакуация экспонатов Эрмитажа в Свердловск.