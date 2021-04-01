В отдалённых территориях Свердловской области пройдёт повторная перепись населения

В ноябре-декабре переписчики добрались до населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО. Однако теперь эти результаты будут аннулированы. Фото: Алексей Кунилов

С 1 апреля Всероссийская перепись населения снова стартует в отдалённых и труднодоступных районах, в том числе в Свердловской области. Результаты переписи, прошедшей в конце 2020 года, будут аннулированы из-за переноса основного этапа.

Напомним, что Всероссийскую перепись населения переносили уже дважды. Сначала с октября-2020 на апрель этого года, а затем - на сентябрь 2021 года. При этом в некоторых муниципалитетах, в том числе свердловских, перепись началась заранее, в прошлом году. В ноябре-декабре переписчики добрались до населённых пунктов в Байкаловском МР, Махнёвском МО, Ивдельском и Тугулымском ГО.

Всего до начала этого года было переписано более 53 тысяч человек, что составляет около 10% от всего населения в труднодоступных регионах.

"Эти данные невозможно использовать в условиях проведения основного этапа Всероссийской переписи в сентябре 2021 года. Переписные листы будут аннулированы, и перепись на этих территориях будет проведена повторно - в рамках основного этапа, либо до или после него", - передаёт ТАСС сообщение медиаофиса Всероссийской переписи населения.

Максимальный срок, на который можно разносить сроки между переписями в обычных регионах и труднодоступных, должен составлять не более полугода. Соответственно, комиссии по переписи снова направят в отдалённые территории. Всего, по оценкам Росстата, в таких районах проживает около 500 тысяч россиян.

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