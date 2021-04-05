Стартовала регистрация на "Майскую прогулку" в Екатеринбурге

Горожане смогут выбрать один из четырёх маршрутов: 17, 22, 37 и 50 километров. Фото: Владимир Мартьянов

Участники пешей прогулки могут зарегистрироваться либо на старте, либо уже сейчас на сайте. "Майская прогулка-2021" пройдёт 16 мая.

Горожане смогут выбрать один из четырёх маршрутов: 17, 22, 37 и 50 километров. Они будут проходить по территории парка Победы, Шувакишского, Калиновского и Шарташского лесопарков. Один из маршрутов будет посвящён 75-летию Свердловского отделения Русского географического общества.

Старт "Майской прогулки" будет дан, как и в прошлом году, на пр. Космонавтов, 26. Финиш традиционно будет у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).

"Организаторы отмечают, что электронная регистрация на сайте не является обязательной. Любой участник спортивного праздника сможет пройти процедуру непосредственно на самом старте", - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса "Майская прогулка" была перенесена на 27 сентября. Участниками тогда стали почти 4 тысячи жителей и гостей уральской столицы.