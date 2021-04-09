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9 апреля 2021, 13:40

Все ледовые переправы Свердловской области закрыты

ледовая переправа

В местах заезда на переправы установлены запрещающие аншлаги "Выход на лёд запрещён!" и "Въезд на лёд запрещён!". Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Свердловской области закрыли все ледовые переправы, действовавшие в регионе зимой. Такое решение было принято в связи с интенсивным разрушением льда на водоёмах.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, такой путь между населёнными пунктами стал небезопасен связи с установившейся тёплой погодой. Сейчас в местах заезда на переправы установлены запрещающие аншлаги "Выход на лёд запрещён!" и "Въезд на лёд запрещён!".

Как сообщала "Облгазета", на прошлой неделе две переправы признали небезопасными и закрыли. На сегодняшний день спасатели запретили выход на ещё 16 переправ.

Всего в зимний период на реках Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва было организовано 18 ледовых переправ. Из них три – в Таборинском муниципальном районе, три переправы в Серовском ГО, семь – в Гаринском ГО, две – в Ивдельском районе, по одной – в Туринском и Сосьвинском городских округах, Слободо-Туринском муниципальном районе.

Напомним, в прошлом году все ледовые переправы на Среднем Урале были закрыты до апреля.

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Областная газета Свердловской области

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