Интервью ко Дню космонавтики, "Каста" на Уральской ночи музыки и стоимость проезда в Екатеринбурге - обзор номера за 10 апреля

Доброе утро! Предлагаем начать субботу с "Областной газетой". В свежем номере расскажем о свердловчанине, 37 лет своей жизни отдавшем космосу, а также об Уральской ночи музыки и первой пресс-конференции главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

В понедельник весь мир отметит 60-летие первого полёта человека в космос. Поскольку День космонавтики посвящён не только космонавтам, а всем, кто делает полёты за пределы Земли возможными, журналист "ОГ" взял эксклюзивное интервью у уральца, занимавшего пост директора космодрома Байконур в 2016-2019 годах. Евгений Раковский рассказал, как участвовал в космической программе «Энергия-Буран» и почему он так и не встретил инопланетян.

Организаторы Ural Music Night рассказали о подготовке к традиционному фестивалю. Стало известно, что хедлайнером одной из площадок станет группа «Каста». Что ещё выяснилось о Ночи музыки-2021 - читайте в материале "ОГ".

Глава Екатеринбурга Алексей Орловвпервые встретился с журналистами. Мэр подвёл краткие итоги работы за два месяца, озвучил планы на будущее и ответил на злободневные вопросы – о метро, извечной грязи и стоимости проезда в общественном транспорте. Градоначальник заверил, что в этом году тариф повышаться не будет.