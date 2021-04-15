В ЦПКиО Екатеринбурга демонтируют ещё два аттракциона

К лету в парке появится огромный батут и новое колесо обозрения. Фото: Алексей Кунилов.

Вслед за колесом обозрения в ЦПКиО Екатеринбурга приступили к демонтажу ещё двух аттракционов. Один из них заменят новым.

Вместо аттракциона "Колокольная дорога" появится "Музыкальный экспресс". Классический аттракцион, который есть во многих развлекательных парках, приедет в уральскую столицу из Италии. Прокатиться на экспрессе можно будет уже этим летом.

Кроме того, в парке им. Маяковского убирают аттракцион – "Карнавал". Он работал с 1990 года, несколько раз ремонтировался, но восстановлению не подлежит, сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

Известно, что к началу летнего сезона в парке заработает батут "Бубука", сшитый по особому эскизу. Одновременно на нём смогут прыгать до 70 человек. При этом для каждого возраста будет своя зона.

На месте демонтированного колеса обозрения, которое катало посетителей с 1983 года, будет установлено новое – 35-метровое. В планах обновить не только аттракцион, но и территорию вокруг него. Там появятся детские площадки и зоны отдыха.

Также в парке откроется Общественный огород – всесезонная теплица, где можно арендовать грядку и выращивать на ней зелень, цветы и другие растения. Регистрация на проект начнётся ближе к началу сезона.

"Это не единственные проекты, которые парк планирует реализовать этим летом – скоро будут анонсированы и новые. Также готовится программа мероприятий на весь сезон", – заявили в ЦПКиО.

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