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15 апреля 2021, 16:49

Евгений Куйвашев поручил усилить меры охраны детей после трагедии в селе Бызово

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев заявил, что инцидент в селе Бызово указал на необходимость усилить по всем направлениям работу по обеспечению безопасности. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов и региональному правительству проработать дополнительные меры по обеспечению безопасности детей и многодетных семей. Особое внимание будет уделено пожарной безопасности жилья.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля произошёл пожар под Нижним Тагилом, в селе Бызово, в результате которого погибли пять детей – о четырёх жертвах писала "ОГ", позднее спасатели нашли тело ещё одного ребёнка. Ещё четверо – двое взрослых и двое детей – госпитализированы в больницы Нижнего Тагила. На место происшествия выезжали представители министерства общественной безопасности вместе с главой Горноуральского ГО Дмитрием Летниковым.

Евгений Куйвашев заявил, что инцидент в селе Бызово указал на необходимость усилить по всем направлениям работу по обеспечению безопасности.

"Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть ещё более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу", - передаёт слова губернатора департамент информполитики региона.

Кроме того, глава Среднего Урала поручил активнее оснащать дома автономными пожарными извещателями. Такие устройства реагируют на дым уже на стадии возгорания и издают характерный звуковой сигнал, а аппараты с GSM-оповещением ещё и отправляют sms-сообщения хозяину дома и в ближайшую пожарную часть.

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Областная газета Свердловской области

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